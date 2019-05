Salvini: "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax"

Di redazione Blogo.it martedì 28 maggio 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini, forte della vittoria alle europee in Italia, detta la nuova linea del governo gialloverde e anticipa una Flat Tax da 30 miliardi di euro. Dove si troveranno quei fondi, però, non è stato spiegato.

Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 Stelle.

Salvini lo ha messo in chiaro subito dopo la diffusione degli exit poll e lo ha confermato in queste ultime ore, annunciando non soltanto che la discussa flat tax si farà, ma stimando anche lo stanziamento di 30 miliardi di euro per la riforma. L'annuncio è arrivato durante l'ennesima diretta Facebook:

Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega. [...] La priorità è la riduzione delle tasse. Non tasseremo la casa, non tasseremo i conti correnti e non aumenteremo l'Iva.

Fiero del nuovo potere ottenuto almeno in Italia, Salvini ha voluto anche mandare un messaggio ai vertici dell'Unione Europea, col solito tono di sfida:

Signori di Bruxelles è finito il tempo delle letterine, dei richiami, del 'tu sei stato cattivo e vai dietro alla lavagna e rimani precario o disoccupato per 10 anni perché è questa la regola europea'. Riprendiamoci il diritto alla crescita e al futuro.

Il leader della Lega si è detto pronto a chiedere quanto prima - non appena il nuovo Parlamento UE sarà operativo - una grande conferenza europea sul lavoro e sulla crescita, con tutti i protagonisti della nuova Europa seduti ad un tavolo:

Chiederemo alla nuova Ue, al parlamento europeo e alla Commissione la convocazione di una grande conferenza europea sul lavoro, sulla crescita, su investimenti e debito pubblico e anche sul ruolo della Bce, garante della stabilità e del benessere.

Il vicepremier Luigi Di Maio, meno loquace del solito dopo il flop alle europee, non potrà che accodarsi e sottostare alla nuova leadership del governo.