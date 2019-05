M5s, Paragone: “Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio"

Il senatore M5S Gianluigi Paragone sostiene la necessità di discontinuità nel Movimento e mette in dubbio i troppi incarichi di Luigi Di Maio, che lo distrarrebbero dalla leadership di M5S.

A poche ore dai risultati delle elezioni europee, il Movimento 5 Stelle si trova di nuovo davanti a dover fare i conti con un importante calo nei consensi a poco più di un anno dalle elezioni politiche del 2018 e le tensioni interne sono inevitabili, con una parte dei pentastellati che arrivano a mettere in dubbio la leadership di Luigi Di Maio.

A rompere il silenzio ci ha pensato il senatore M5S Gianluigi Paragone, secondo il quale è giunto il momento di dare al movimento un po' di discontinuità. Dopo le dimissioni di Primo Di Nicola, Paragone non ha dubbi:

Parlando dell'assemblea dei parlamentari M5S prevista per la giornata di domani, mercoledì 29 maggio, Paragone ha spiegato che quella sarà

il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. Per me la generosità di Luigi Di Maio di mettere insieme tre, quattro incarichi deve essere rivista perché il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica h24. Dobbiamo tornare dall’io al noi’.