Di Maio: "Al voto su Rousseau il mio ruolo di capo politico"

Luigi Di Maio alle strette dopo i risultati delle europee annuncia che il suo ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle sarà messo al voto sulla piattaforma Rousseau. Cambio di leadership in arrivo?

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato messo alle strette dopo il flop alle elezioni europee, al punto da averlo spinto a prendere una decisione storica: chiedere agli attivisti di M5S, tramite la piattaforma Rousseau, di esprimersi con una votazione sulla sua leadership.

L'annuncio è arrivato questa mattina, a poche ore dall'assemblea dei parlamentari M5S. Di Maio sembra aver anticipato tutti ed è stato proprio lui a firmare l'articolo pubblicato sul Blog delle Stelle:

Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio.

La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo la faccia.