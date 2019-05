Calenda: "Fondo un altro partito solo se me lo chiede Zingaretti"

La Repubblica oggi ha pubblicato un'intervista a Carlo Calenda titolando: "Calenda pronto a fondare un partito alleato del PD" e riportando alcune sue frasi:

"Sono iscritto ai dem e lavoro con Zingaretti, ma serve un soggetto di centro liberal-democratico. Mi muoverà solo se la decisione sarà condivisa. Penso che Gentiloni debba fare di più. Si è speso in campagna elettorale ma ora deve proporsi come leader di una coalizione che tocca a lui costruire"

E all'interno dell'intervista si legge anche:

Però stamattina l'ex ministro dello Sviluppo Economico ci ha tenuto a fare delle precisazioni via Twitter e ha scritto:

"Per essere chiari non ho mai detto che fonderò un partito. Ho anzi specificato che rimango nel PD e solo se me lo chiedesse Zingaretti in vista di un’alleanza elettorale potrei dare una mano a costruire la gamba lib dem. Mi pare che il ragionamento sia stato invertito"