Conte, incontri con i vicepremier e con Mattarella: "Ricognizione per rilanciare azione di governo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 maggio 2019

Mattinata con Salvini e poi con Di Maio, infine una capatina al Quirinale.

Per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di oggi il Premier Giuseppe Conte è stato impegnato in incontri a due con i suoi vicepremier e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine dei vertici ha anche riassunto su Facebook la sua giornata spiegando di che tipo di meeting si è trattato, soprattutto in riferimento a quelli con Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre non ha parlato della sua visita al Quirinale. Conte ha scritto:

"Ho incontrato questa mattina dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente il Vicepresidente Di Maio. Con entrambi ho avuto lunghi colloqui, che hanno costituito l’occasione per scambiare alcune valutazioni sugli esiti dell’ultima consultazione elettorale, sulla nuova composizione del Parlamento europeo e sulle procedure di nomina nelle Istituzioni europee. Il confronto è stato serio e approfondito ed è servito a operare una ricognizione delle varie misure che tornano utili a rilanciare l’azione di governo"

E ha aggiunto:

"Ho raccolto le indicazioni dei Vicepresidenti sulle misure di governo che stanno a cuore alle rispettive forze politiche e, per parte mia, ho riassunto le varie iniziative e i vari provvedimenti che giudico assolutamente strategici per il bene del Paese"

Poi ha fatto una riflessione sull'operato del governo gialloverde: