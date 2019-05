Migranti, barcone in difficoltà con circa 90 persone a bordo. Morta bimba di 5 anni

Di redazione Blogo.it giovedì 30 maggio 2019

Un lato del barcone è sgonfio e sta imbarcando acqua.

Aggiornamento ore 9:10 - Purtroppo Alarm Phone riporta che, secondo quanto detto dai migranti a bordo del barcone in avaria, una bambina di cinque anni sarebbe morta.

Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del gommone. Urge soccorso immediato @ItalianNavy @guardiacostiera @Eli_Trenta @GiuseppeConteIT https://t.co/o432kpq7ek — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 30 maggio 2019

Casarin: "È una violazione dei diritti umani"

Alarm Phone ha lanciato un allarme su una imbarcazione con a bordo una novantina di persone che da molte ore si trovano in grave pericolo e nessuno si sta dirigendo verso di loro ad aiutarli nonostante le autorità italiane, libiche e maltesi sappiano della loro condizione.

A bordo ci sono anche 20 donne e 15 bambini, il più piccolo di nove mesi e c'è per loro il rischio di ipotermia. Una donna è incinta e sta molto male. Alarm Phone ha lanciato un grido disperato e ha anche spiegato che una imbarcazione della marina italiana ha monitorato la situazione da circa dieci miglia di distanza, ha anche inviato un elicottero a controllare, ma non è intervenuta. Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans questa mattina in collegamento con Rainews 24 ha spiegato:

"Questo è un allarme lanciato dall'aereo di Sea Watch che già ieri ha segnalato la situazione alle autorità italiane. Ci sono 15 bambini, il più piccolo ha nove mesi ed è a rischio ipotermia. A dieci miglia ieri c'era un pattugliatore italiano, che ha inviato anche un elicottero, ma non capiamo perché non intervengano per evitare che queste persone muoiano. Attorno all'area non ci sono altre imbarcazioni, ma le autorità conoscono la situazione da molte ore, da ieri. C'è il solito balletto tra italiani e libici. Ma non possono intervenire coloro da cui queste persone stanno scappando. Il barcone non può muoversi perché è in situazione di grave stress e imbarca acqua. C'è anche una donna incinta che sta molto male"

Casarini chiede spiegazioni perché continua a esserci un rimpallo tra europei e libici quando si sa benissimo che la Libia è un Paese in guerra:

"Non si capisce per quale motivo le autorità italiane non stiano intervenendo. Dovrebbe intervenire chi ha i mezzi militari di soccorso più vicini. Purtroppo c'è sempre questo rimpallo. Ricordo che la Libia è un Paese in guerra. Queste persone sono profughi di guerra. È una violazione della Convenzione di Ginevra. Le autorità italiane che dicono che devono intervenire i libici stanno commettendo una grave violazione dei diritti umani"