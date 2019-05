Luca Palamara perquisito dalla GdF. Ci sono anche nuovi indagati

Avvisi di garanzia per Luigi Spina e Stefano Fava.

Nuovo capitolo nell'inchiesta sul mercato delle toghe e in particolare sulle nomine per la successione alla guida della Procura di Roma: ieri si è diffusa la notizia del coinvolgimento del Pm Luca Palamara, ex Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Ebbene, oggi la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e i suoi uffici in procura oltre all'abitazione del suo commercialista e quella di Adele Attisani, che è una persona vicina al magistrato. Ricordiamo che Palamara è indagato per corruzione e ieri ha chiesto di essere sentito al più presto dagli inquirenti, professando la sua totale estraneità ai fatti.

Intanto è stato notificato un avviso di garanzia anche ad altri indagati. In particolare, pende l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento su Stefano Fava, che è l'autore dell'esposto al Consiglio Superiore della Magistratura con cui venivano accusati l'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e il suo aggiunto Paolo Ielo.

Stesse ipotesi di reato per Luigi Spina, membro togato del Cdm che fa parte della corrente Unicost, quella più moderata, la stessa di Palamara. Avvisi anche per l'avvocato Pietro Amara e per il lobbista Fabrizio Centofanti che sarebbe proprio colui che intratteneva i rapporti con l'ex Presidente Anm, facendogli anche dei regali.

L'attuale Presidente dell'Anm Pasquale Grasso ha commentato:

"Si susseguono notizie relative a indagini nei confronti di magistrati, anche ex componenti del Csm. Trattandosi di procedimento in corso, non intendo commentare se non per rimarcare il fatto che la magistratura adempie costantemente al proprio ruolo istituzionale e costituzionale nei confronti di qualsiasi soggetto. Ivi compresi gli stessi magistrati"

E per quanto riguarda la nomina del procuratore di Roma, Grasso sostiene non non ravvisare alcun elemento in correlazione con le indagini in corso a Perugia, "salvo emersione di diversi elementi che allo stato non mi pare superino il livello della mera illazione". Ha poi aggiunto che il procedimento che condurrà alla nomina del Procuratore della Capitale è in corso nella sede costituzionalmente prevista e nel pieno rispetto della legge.