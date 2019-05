Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi - "Ho già rassegnato le dimissioni"

Di redazione Blogo.it giovedì 30 maggio 2019

Edorardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi per le "spese pazze" alla Regione Liguria

Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture della Lega è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nell’ambito dell’inchiesta sulle "spese pazze" alla Regione Liguria. Per l’esponente del Carroccio ora scatta anche la sospensione prevista dalla Legge Severino e inevitabilmente si aprirà un altro terreno di scontro con il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio aveva infatti annunciato che in caso di condanna Rixi si sarebbe dovuto dimettere, mentre la Lega ha escluso questa ipotesi sin dal primo momento.

Tra il 2010 e il 2012, secondo i magistrati, in qualità di capogruppo regionale della Lega Rixi avrebbe approvato rendiconti delle proprie spese senza accertarsi se le stesse fossero o meno attinenti al ruolo di consigliere. Sotto la lente degli inquirenti finirono i rimborsi di alcuni viaggi dei suoi collaboratori per un ammontare di circa 30mila euro. Con i rimborsi dei consiglieri regionali, tra le altre cose, furono pagate anche cene a base di ostriche e gratta e vinci.

La difesa del viceministro aveva chiesto l’assoluzione o al massimo la condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato in prescrizione. Invece, il tribunale di Genova ha sentenziato la condanna a 3 anni e 5 mesi oltre che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Rixi: "Ho consegnato a Salvini mie dimissioni"

Pochi minuti dopo la sentenza, Edoardo Rixi ha comunicato ufficialmente di aver rassegnato le dimissioni: "Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni".

Rixi, parla l’avvocato: "Ricorreremo in appello"

Maurizio Barabino, legale del viceministro Rixi, subito dopo la lettura della sentenza ha affermato che ci sarà ricorso in appello dopo "aver letto le motivazioni a sentenza, perche siamo convinti che sia innocente".