Luigi Di Maio confermato come capo politico di M5S con l'80% dei voti

Di redazione Blogo.it giovedì 30 maggio 2019

I sostenitori del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: con l'80% dei voti a favore, Luigi Di Maio continuerà ad essere il capo politico di M5S.

Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier con un post su Facebook:

Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica.

Nel comunicare i risultati della consultazione online, Di Maio ha confermato che verrà presto avviata una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle che permetterà a "questo governo di realizzare quella idea di Paese che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni con esperti, portavoce ed attivisti":

Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal Movimento, penso a deleghe sull'economia, i territori, le liste civiche, le imprese, il lavoro, l'ambiente, la sanità, la tanto discussa comunicazione, tutte questioni che sono sempre state in capo a me, vista l'assenza di una struttura interna. Tutti coloro che si occupano di un settore in Italia devono poter interloquire ogni giorno con una persona del Movimento che cura il loro tema di interesse.

Di Maio incontrerà nelle prossime ore i consiglieri regionali M5S e nei prossimi giorni anche i sindaci e una rappresentanza dei consiglieri comunali di tutta Italia in quota M5S per fare il punto della situazione e cercare di capire come lavorare meglio sul territorio.