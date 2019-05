Lo spread supera i 292 punti

Di redazione Blogo.it venerdì 31 maggio 2019

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto a quota 291,4 punti nel giorno in cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria invierà la risposta ufficiale alla lettera della Commissione Europea.

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto oggi a quota 291,4 punti, in netto rialzo rispetto ai 283 punti della chiusura di ieri, giovedì 30 maggio 2019.

Il rendimento del decennale è pari al 2,73%, mentre il titolo tedesco è sceso a -0,197%. Queste tensioni legate all'aumento dello spread hanno avuto conseguenze anche sull'apertura in negativo di Piazza Affari: il Ftse Mib ha aperto a 19.721 con un calo dell'1,14%, mentre l'All Share ha avvito le contrattazioni odierne a 21,622 punti in calo dell'1,07%. Tra i titoli più penalizzati in apertura ci sono FCA (-4,00%) e Tenaris (-4,10%).

L'aumento dello spread sembra essere legato all'attesa che circonda la risposta del governo italiano alla lettera inviata mercoledì scorso dalla Commissione Europea. L'Italia aveva 48 ore di tempo per una replica ufficiale. Oggi scade il tempo massimo per la risposta, che sarà inviata dal Ministero dell'Economia entro questa sera.