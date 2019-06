Landini in piazza con i pensionati contro il governo: "Sindacati pronti a mobilitazione unitaria"

Di redazione Blogo.it sabato 1 giugno 2019

Roma, il segretario della Cigli Landini in piazza con i pensionati contro il governo: pronti allo sciopero generale senza dialogo

I sindacati sono pronti a uno sciopero generale contro il governo? Il numero uno della Cgil Maurizio Landini, oggi in piazza con i pensionati che hanno manifestato contro i tagli agli assegni, risponde così ai giornalisti: "Se il governo non ci ascolta e va avanti a fare una legge di bilancio che va in un'altra direzione, con Cisl e Uil valuteremo tutte le iniziative senza escludere nulla".

La manifestazione unitaria dei pensionati contro la mancata rivalutazione delle pensioni si è svolta questa mattina a Roma. Landini detta la tabella di marcia: "Oggi con i pensionati, l'8 in piazza con i lavoratori pubblici, il 14 lo sciopero metalmeccanici, il 22 manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno” perché "il governo deve decidere a giugno se vuole confronto con le parti sociali e in base a questo valuteremo".

Secondo i sindacati il governo del cambiamento "non ha fatto nulla per migliorare la condizione di vita di 16 milioni di persone anziane". Il segretario della Cisl Annamaria Furlan attacca: "Meno chiacchiere e meno annunci, più fatti per tutelare davvero le persone... Ancora una volta si è fatto cassa sulle pensioni, una cosa intollerabile: 3,5 miliardi scippati alle pensioni" grazie appunto al nuovo meccanismo che taglia la rivalutazione degli assegni previdenziali.

"La piazza è strapiena è un richiamo importante per dire "Dateci retta", che il governo cambi la linea sulla politica economica e social. c'è bisogno di mettere al centro la persona" ha aggiunto Furlan. Per il leader della Uil Carmelo Barbagallo come sempre: "I pensionati vengono visti come un bancomat, invece sono una risorsa".

Proprio da oggi primo giugno scatta sia conguaglio sul taglio della rivoluzione annuale degli assegni per l'anno corrente sia il taglio delle pensioni d’oro, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Secondo gli organizzatori Piazza San Giovanni oggi si è riempita di 100mila pensionati, arrivati da tutta Italia con i bus.