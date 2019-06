Fratoianni si è dimesso da segretario di Sinistra Italiana

A Roma oggi, nella sede di Sinistra Italiana al Testaccio, si è tenuta la direzione nazionale del partito e al termine il segretario Nicola Fratoianni ha deciso di lasciare il suo ruolo, visto il risultato deludente ottenuto alle elezioni europee di domenica scorsa, dove la lista La Sinistra ha ottenuto solo l'1,7% di voti, non conquistando dunque seggi nel Parlamento Europeo. Fratoianni ha spiegato:

"Ho rassegnato le dimissioni da segretario nazionale di Sinistra Italiana . La campagna elettorale delle elezioni europee de la Sinistra ha prodotto un contributo di idee interessante e profondo. Ha avuto il merito di porre con forza alcuni temi su scala europea: la ridistribuzione della ricchezza, la lotta per l'uguaglianza, i diritti. Dalla campagna elettorale è emersa anche con forza, dal basso, a volte il dispiacere, a volte il fastidio per la frammentazione delle proposte di sinistra. E questo è un tema vero"

Poi ha aggiunto, parlando della frammentazione che c'è nella sinistra italiana:

"È una frammentazione a volte davvero inspiegabile e prima delle elezioni europee abbiamo provato con ogni sforzo ad aggregare una proposta unitaria che si riconoscesse nella cultura della sinistra ed ecologista europea. Rimane lì il tema, sul campo. E io voglio continuare a dare sul campo il mio contributo per la riunificazione delle proposte, che abbiano connotati di chiarezza, radicalità e credibilità. E il mio primo contributo è rassegnare le dimissioni da segretario del partito. Spero che sia utile a stimolare una riflessione collettiva, seria, senza sconti, che non pensi di trovare scorciatoie di nessun tipo. Non è tempo di tornare a casa. Non è tempo di lasciare l'impegno. Non è tempo di rinchiudersi. Io ci sono, con determinazione e forza. Nei dibattiti, nelle lotte, nei presidi. Nulla è immutabile. Bisogna avere spirito, costanza e determinazione. Qualità che ho trovato nei compagni e nelle compagne che in questi mesi hanno lavorato e ci hanno aiutato. Andiamo avanti"