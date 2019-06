Incidente a Venezia, Toninelli: "Entro giugno stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla notizia del giorno, ossia l'incidente avvenuto nel Canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da crociera si è scontrata con un battello e si è schiattante contro una banchina.

Il governatore del Veneto Luca Zaia aveva interpellato direttamente il ministro diffondendo una nota in cui scriveva:

"L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo con sollievo che le condizioni dei feriti non sono gravi. Ho raccomandato al direttore generale la massima attenzione nel prestare assistenza e sostegno psicologico ai feriti. Questo incidente ci fa riflettere nuovamente sul tema del transito delle grandi navi nel bacino di San Marco e lungo il Canale della Giudecca e di conseguenza sul loro auspicato allontanamento. Stiamo ancora discutendo dell’applicazione di un decreto che porta i nomi dei ministri Clini e Passera che non è né vano né superfluo ricordare che furono titolari di dicastero nell’ormai lontano governo Monti. Stiamo parlando del 2011 mentre le proposte della Regione del Veneto e del Comune di Venezia per una viabilità delle grandi navi giacciono presso i ministeri interessati da anni. Il ministro dell’infrastrutture decida qualcosa; non si può più attendere. Gli incidenti sono assolutamente possibili nella marina mercantile ma devono avvenir fuori da contesi storici e abitati senza mettere repentaglio vite umane e in condizioni generali di sicurezza. Le proposte di comune e regione sono sagge e fattibili, prevedono una viabilità alternativa e la possibilità di per le navi di manovrare in condizioni di assoluta sicurezza. Ripeto; il ministro a questo punto decida subito. Ha anche l’opportunità e la fortuna di avere proposte realizzabili immediatamente che vengono dal territorio e dagli enti maggiormente coinvolti"