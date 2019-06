Incidente Venezia, Lega: Stop grandi navi in laguna? Tutto bloccato da Toninelli

Di Renato Marino domenica 2 giugno 2019

Sull’incidente in laguna a Venezia interviene la Lega per dare la “colpa” al titolare del Mit Danilo Toninelli che da mesi starebbe bloccando tutto

Sull’incidente di oggi tra una nave da crociera e un battello a Venezia interviene la Lega per chiarire che se le grandi navi possono transitare ancora in laguna come se niente fosse, la “colpa” è del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, retto dal pentastellato Danilo Toninelli.

Secondo il Carroccio sono i M5s ad aver bloccato il piano per il divieto di transito delle grandi navi in laguna; uno stop -precisano fonti leghiste- già condiviso con le autorità locali e gli armatori. E allora? "Tutto è bloccato da mesi perché è arrivato un no da un ministero, non della Lega". Ovvio il riferimento al ministro Toninelli che non ha "mai preso una decisione definitiva".

Dopo l’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, Toninelli in un tweet aveva detto che quanto accaduto "dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo".

Proprio quell’inerzia che invece viene contestata al ministro M5s dagli alleati. Ed ecco che anche oggi, Due Giugno, dopo il botta e risposta tra Salvini e Fico, lo scontro tra due navi fa litigare ancora i soci di maggioranza.