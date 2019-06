Donald Trump in UK: "Il sindaco di Londra è uno sfigato" - VIDEO

Di redazione Blogo.it lunedì 3 giugno 2019

Al via la visita ufficiale di Donald Trump nel Regno Unito. Previsti un faccia a faccia con la premier dimissionaria Theresa May e il banchetto a Buckingham Palace con la Regina Elisabetta II.

Donald Trump ha deciso di scatenare la polemica ancora prima di atterrare a Londra. Pochi minuti prima del suo arrivo all'aeroporto Stansted, alle 10 di oggi, il Presidente degli USA ha voluto criticare in modo aperto e infantile il sindaco di Londra Sadiq Khan, molto critico nei suoi confronti in passato.

In risposta ad una dichiarazione di Khan, che aveva invitato il Regno Unito a non srotolare i tappeti rossi per Trump, il leader degli Stati Uniti ha apostrofato il sindaco di Londra come uno sfigato spietato che gli ricorda l'altrettanto idiota e incompetente sindaco di New York, Bill de Blasio, anche lui molto critico nei confronti di Trump.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 giugno 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 giugno 2019

Trump, che non aveva previsto di incontrare Sadiq Khan nel corso della sua visita di tre giorni nel Regno Unito, ha inviato il sindaco di Londra a concentrarsi sul crimine in città invece di preoccuparsi dell'arrivo di Trump in Inghilterra.

A pensarla come Khan, però, sono tantissimi cittadini britannici, pronti a scendere in strada per protestare contro Donald Trump e la sua visita nel Paese. Si stima che fino a 250mila persone pronte a far sentire il proprio sdegno, almeno secondo i media inglesi.

Donald Trump in visita ufficiale nel Regno Unito

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriverà questa mattina a Londra per una visita ufficiale di tre giorni che, affiancato dalla First Lady Melania Trump, lo porterà ad un faccia a faccia con la famiglia reale.

L'Air Force One atterrerà all'aeroporto Stansted di Londra alle 10.00 e la delegazione di Trump nei tre giorni successivi farà tappa anche a Manchester, Belfast e Birmingham. Tra gli incontri più attesi c'è senza dubbio quello con la Regina e gli altri membri della famiglia reale, ma anche con la premier dimissionaria Theresa May.

May e il suo staff, lo riferisce oggi la stampa britannica, affronteranno con Trump il delicato tema dei cambiamenti climatici, sottolineando la delusione dell'esecutivo britannico alla decisione del Presidente USA di ritirarsi dall'accordo di Parigi. Si parlerà anche di Huawei e delle misure attivate da Trump contro l'azienda e più in generale delle tensioni con la Cina.

La prima tappa del viaggio di Trump, però, sarà la visita di Westminster Abbey e, subito dopo, l'incontro con il principe Charles e la Duchessa del Cornwall per un tè a Clarence House. In serata è previsto il banchetto a Buckingham Palace, con la Regina e il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate. Assenti, invece, la Duchessa di Sussex Meghan Markle, che appena un mese fa ha dato alla luce il piccolo Archie.