Lo spread supera i 290 punti

Di redazione Blogo.it lunedì 3 giugno 2019

Piazza Affari apre al ribasso nel giorno dell'atteso discorso di Giuseppe Conte agli italiani. Lo spread tocca i 290 punti in apertura.

Nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà l'atteso discorso agli italiani - rigorosamente a mercati chiusi - Piazza Affari ha aperto ancora una volta in ribasso, con l'indice Ftse Mib che ha avviato le contrattazioni a 19.679 punti, in calo dello 0,62% rispetto alla chiusura di venerdì scorso.

Lo spread Btp/Bund ha toccato quota 290 punti in apertura, col rendimento del Bt decennale arrivato a 2,68%, in aumento rispetto ai giorni scorsi (qui potete seguire l'andamento in tempo reale). Venerdì scorso, in chiusura di Piazza Affari, lo spread era sceso a 286 unti e il rendimento decennale si era attestato intorno al 2,66%.