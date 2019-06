Molise: mancano medici, il ministero invia i militari?

Di redazione Blogo.it lunedì 3 giugno 2019

Carenza di personale negli ospedali della Regione Molise, il ministero della Difesa potrebbe inviare i militari: oggi la riunione decisiva

Emergenza sanità in Molise, oggi il ministro della Difesa di comune accordo con quello della Sanità deciderà se inviare i militari per fronteggiare la carenza di personale. Secondo il commissario alla sanità, Angelo Giustini, si tratta della soluzione estrema per evitare la procedura di chiusura a partire da mercoledì prossimo dei reparti di ortopedia e traumatologia ad Isernia e Termoli (Campobasso). Secondo il commissario, i medici militari dovrebbero essere impiegati per i prossimi 5 mesi almeno, "affinché il 'Decreto Calabria' possa essere definitivamente approvato, così nel contempo si espleteranno i concorsi. Tutto ciò consentirà di superare questo agonico stallo nella governance del Servizio sanitario regionale e del diritto all'equità e universalità di accesso dei cittadini".

Durante una recente riunione di Gabinetto al Ministero della Difesa, sarebbero stati individuati 105 camici bianchi che operano nella sanità militare e che possono essere impiegati temporaneamente in quella civile. Si attende l’esito della riunione di oggi prima al ministero della Salute e poi a quello della Difesa, che stanno collaborando per risolvere una questione che potrebbe avere importanti ripercussioni sull’utenza degli ospedali di Isernia e Termoli, come spiega chiaramente il commissario Giustini in una nota ufficiale.