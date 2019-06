Sblocca-Cantieri, Conte ha convocato una riunione per le 17:30

Di redazione Blogo.it lunedì 3 giugno 2019

Oggi Conte annuncerà le dimissioni?

Il Governo appare sempre più ai ferri corti. Il Premier Conte ha già annunciato una conferenza stampa per le ore 18:15, ma prima ha in programma una riunione con i ministri a Palazzo Chigi per parlare dello Sblocca-cantieri e del decreto crescita.

Il tema più scottante è legato proprio allo sblocca-cantieri perché la Lega vorrebbe sospendere il codice degli appalti che secondo Salvini e i suoi "frena il Paese". La posizione non è condivisa dal Movimento 5 Stelle, molto preoccupato dall'ipotesi del "subappalto libero" perché favorirebbe l'infiltrazione della criminalità organizzata.

Salvini questa mattina era a Vicenza per inaugurare il primo tratto della Pedemontana veneta in compagnia del Governatore leghista Zaia. Il leader della Lega ha confermato di aver "ricevuto una lettera del Presidente del Consiglio" che ha "convocato una riunione sullo Sblocca cantieri", ma non ha voluto commentare nel merito, limitandosi ad una battuta: "io sono stamattina qui, il cantiere è sbloccato".

Sul tema delle infrastrutture ha però aggiunto: "Se uno ha paura cambi mestiere, perché è il momento del coraggio".