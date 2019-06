Londra: Trump accolto da simbolo fallico disegnato su prato (FOTO)

Su un prato vicino all’aeroporto di Stansted il 18enne ambientalista Ollie Nancarrow ha realizzato un simbolo fallico per accogliere Donald Trump

Donald Trump è stato accolto in Inghilterra da un fallo gigante disegnato da uno studente ambientalista su un prato. È iniziata così la tre giorni britannica del presidente degli Stati Uniti, cui Ollie Nancarrow ha riservato il disegno sconcio con una scritta a corredo: "Hei Trump, il cambiamento climatico è reale". L’obiettivo dello studente-imprenditore, che ha realizzato il disegno su un prato nei pressi dell’aeroporto di Stansted, era quello di rendere ben visibile il suo messaggio anche dai finestrini dell'Air Force One.

Per realizzare il suo mega-disegno, Nancarrow ha trascorso praticamente tutto il weekend, con il benestare dei genitori, che approvano le posizioni del figlio contro la politica di Trump sui cambiamenti climatici. Fondatore del sito Born Eco, lo studente-ambientalista lavora per mettere in contatto i commercianti eco-sostenibili con gli acquirenti.

"Donald Trump e la sua negazione dei cambiamenti climatici non sono i benvenuti e voglio che ne sia pienamente consapevole quando atterra a Stansted", dice il ragazzo dopo l’ordine del presidente USA di cessare i report a lungo termine sulla crisi climatica.

