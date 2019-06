Migranti, nuovi sbarchi: 24 persone a Lampedusa, una trentina in Calabria

Di redazione Blogo.it lunedì 3 giugno 2019

A Lampedusa due sbarchi, uno di 5 e l'altro di 19 persone.

Proprio come si prevedeva la bella stagione sta portando con sé nuovi sbarchi quotidiani. Oltre ai 170 migranti arrivati nel corso del weekend, oggi ci sono stati altri arrivi, in particolare a Lampedusa e in Calabria.

A Lampedusa questa mattina all'alba c'è stato un mini-sbarco di cinque persone che sono arrivate a bordo di un barchino al porto e da lì sono poi state portata al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Più tardi però sono arrivati altri 19 migranti, soccorsi a Ponente dalla Guardia di Finanza.

In Calabria un gruppo di una trentina di migranti è arrivato a bordo di una barca a vela che si è poi arenata nelle acque davanti alla spiaggia di Calopezzati, nello Jonico. Si dovrebbe trattare di persone di etnia curda e irachena e tra di loro ci sarebbero anche donne e bambini. Il problema è che molti dei profughi sarebbero riusciti a fuggire subito dopo essere arrivati a terra. Le forze dell'ordine hanno cercato di rintracciarli e hanno anche cercato di identificare gli scafisti che erano al timone della barca.