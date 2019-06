Giorgia Meloni: "Gioco del cerino tra Conte, Lega e M5S per affibbiare responsabilità della caduta del governo"

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è intervenuta nel dibattito scatenatosi dopo le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa e, attraverso Facebook, ha commentato:

"Governo alle prese con il 'Gioco del cerino' tra Conte, Lega e M5S per vedere a chi affibbiare la responsabilità di far cadere il Governo prima di dover affrontare la legge di Bilancio. Lo avevamo purtroppo previsto, quando già nel 2018 denunciavamo che il Governo non sarebbe stato in grado di affrontare la nuova legge di Bilancio per le spese insensate sostenute e per la mancanza di una strategia di crescita economica"