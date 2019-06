Telefonata Di Maio-Salvini: prove di tregua dopo la "minaccia" di Conte

Di Renato Marino martedì 4 giugno 2019

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si sono sentiti al telefono tra ieri sera e stamattina. Una conversazione "lunga e cordiale” dicono fonti M5s

Una telefonata cordiale. I due vicepremier in rotta di collisione provano a virare verso acque più calme. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono tra ieri sera e stamattina. Una conversazione "lunga e cordiale" per un "clima positivo" fanno sapere fonti M5s.

Dopo che il braccio destro di Salvini Giancarlo Giorgetti, sottosegretario a Palazzo Chigi, aveva annunciato una crisi ormai "atomica", a un passo dal deflagrare, e le opposizioni avevano invitato la maggioranza a non bloccare più il paese, Di Maio e Salvini provano a ricucire.

Una caduta del governo al momento non sembra sia conveniente per nessuno, men che meno per il MoVimento 5 Stelle mentre la Lega, nel suo ruolo di primo azionista di maggioranza, continua a crescere nei sondaggi. Non a caso l’iniziativa della telefonata sarebbe stata presa da Di Maio.

Ieri Conte aveva minacciato di lasciare il governo se le liti tra Lega e M5s non fossero finite. Diversi i fronti aperti, a cominciare da Tav e autonomie. Domani si dovrebbe tenere un vertice riparatore tra i due vicepremier e i rispettivi fedelissimi. Per una tregua che ridia fiato all’azione del governo, come chiesto dal presidente del Consiglio.