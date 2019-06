Sondaggi: Lega al 36,5%. PD cresce ancora, più del M5S

Di redazione Blogo.it martedì 4 giugno 2019

Sondaggi politici: a una settimana dal voto europeo la Lega di Matteo Salvini cresce ancora secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7

A una settimana dal voto europeo la Lega di Matteo Salvini cresce ancora, secondo l’ultimo sondaggio realizzato per TgLa7. In base alla rilevazione Swg, il Carroccio sale di ulteriori due punti rispetto alle elezioni europee raggiungendo il 36,5%, un record per il partito fondato da Umberto Bossi.

Forza Italia è invece in calo di quasi due punti rispetto alle europee, al 6,9%, tallonata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 6,6% (+0,1%). Aumentano i consensi anche per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti e per il M5s di Luigi Di Maio, con i dem che fanno però meglio dei grillini.

Il PD in sette giorni guadagna quasi l’1% (0,8%), per portarsi al 23,5%, secondo partito dopo la Lega. I 5 Stelle crescono della metà (0,4%) per attestarsi al 17,5%, dal 17,1% delle Europee.

In ogni caso, e nonostante il clima da "crisi atomica", secondo il 61% degli elettori della Lega e il 77% degli elettori del M5s il governo deve andare avanti.