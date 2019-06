Trump: "Con UK faremo accordi formidabili quando si libererà dalle catene dell'UE"

E sulle proteste contro di lui: "Sono fake news". Ma foto e video dimostrano che ha torto.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi ha proseguito la sua visita a Londra e ha trascorso gran parte della giornata con la Premier dimissionaria Theresa May, promettendo che appena la Brexit sarà completata, o meglio, appena il Regno Unito si sarà liberato dalle "catene" dell'Unione Europea, farà accordi commerciali formidabili con i britannici. E a May ha detto "non mollare, facciamo questo accordo".

Trump si è sempre detto a favore del No Deal, ossia l'uscita dell'UK dall'UE senza accordo, come se dovesse pagarne lui le conseguenze... Ha anche affrontato il nodo Iran e il caso Huawei, invitando anche i britannici a non permettere al colosso cinese di entrare nello sviluppo della rete 5G.

Intanto il sindaco di Londra Sadiq Khan, che ieri si sera sentito dare del "fallito" da Trump, oggi ha risposto per le rime e tramite Sky News ha detto che il Presidente USA p "il simbolo dell'estrema destra nel mondo" e che è "incapace di parlare delle diversità". Khan ha anche fatto accenno all'Italia dicendo:

"Io penso che in effetti, se guardiamo in giro per il mondo, ci sono molti leader i cui punti di vista io trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia o qui da noi nel Regno Unito - i quali guardano a Donald Trump come al loro 'poster boy'"

Poi ha invitato i manifestanti anti-Trump a manifestare pacificamente e in effetti così è stato. Durante la conferenza stampa congiunta con Theresa May a Trump è stato chiesto che cosa ne pensasse delle proteste contro di lui in corso a Londra e l'inquilino della Casa Bianca ha risposto che "sono fake news, non le ho viste". Ma le proteste c'erano eccome, anche se i manifestanti eran meno numerosi rispetto a un anno fa. Potete vedere il video in alto e la fotogallery qui sotto del corte contro di lui.

Per l'occasione è stato anche rispolverato Trump Baby, il pallone gonfiabile che ha anche un suo account Twitter e che era già stato protagonista delle proteste avvenute a luglio del 2018.