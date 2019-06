Consiglio d'Europa contro Salvini: "Intimidazione nei confronti di Saviano"

Di redazione Blogo.it martedì 4 giugno 2019

Il Consiglio d'Europa apre una segnalazione per intimidazione di giornalista nei confronti dell'Italia: Matteo Salvini avrebbe minacciato ancora una volta Roberto Saviano in una diretta Facebook.

Un bacione a Saviano. Sto lavorando insieme agli uomini del Ministero dell’Interno e alla Polizia di Stato, anche a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di duemila donne e uomini delle forze dell’ordine.

Così si era espresso pochi giorni fa il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'ennesima diretta Facebook dopo i risultati delle elezioni europee, forte dei nuovi consensi ottenuti in Italia e dello sbilanciamento del governo gialloverde verso la Lega.

Quelle parole non sono passate inosservate: tirare in ballo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, già protagonista di numerosi scontri col leader della Lega e destinatario di una querela da parte dello stesso Salvini, poteva suonare come una intimidazione (e non sarebbe neanche la prima volta per il "capitano"). Ne è convinto il Consiglio d'Europa, che ha inserito la vicenda nei casi di allerta pubblicati sulla piattaforma per la tutela dei giornalisti, classificandolo come livello di allerta 1, il massimo previsto.

Nella nota si legge:

Saviano è sotto costante scorta della polizia dal 2006, dopo aver pubblicato il libro 'Gomorra', denunciando le pratiche della camorra, la mafia napoletana. Nel video Matteo Salvini manda un bacio alla telecamera, dicendo 'Un bacio a Saviano, sto lavorando a una revisione dei criteri per le scorte'. Non è la prima volta che Salvini ha minacciato Saviano di togliergli la scorta.

L'episodio è stato classificato come minaccia o intimidazione di giornalista da parte dello Stato e si trova tra casi simili verificatisi in Azerbaijan, Albania, Bulgaria, Turchia e Serbia, non Paesi di grande rilevanza in UE come l'Italia.

Il Consiglio d'Europa sottolinea che lo Stato Italiano non ha ancora replicato all'allerta, pubblicata oggi, ma possiamo già immaginare quale sarà la risposta di Matteo Salvini: criticherà il Consiglio d'Europa, lo inviterà ad occuparsi di questioni più rilevanti, negherà di aver cercato di intimidire Saviano e dirà che il suo atteggiamento da sbruffone è stato frainteso. E, visto che la replica arriverà tramite Facebook, inciterà i propri seguaci a dargli supporto, "ho ragione, amici?"