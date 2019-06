Di Maio da Mattarella: "Vogliamo andare avanti"

Di redazione Blogo.it martedì 4 giugno 2019

Luigi Di Maio è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella, al quale ha assicurato che il Movimento 5 Stelle è intenzionato ad andare avanti col governo gialloverde.

Il vicepremier Luigi Di Maio è stato ricevuto oggi al Quirinale da Sergio Mattarella per un colloquio privato a poche ore dal discorso pubblico del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che aveva dato alle due forze al governo una sorta di ultimatum.

Di Maio, stando a quanto riferito da fonti a lui vicine, avrebbe fatto il punto della situazione nel colloquio con Matterella, manifestando al Presidente della Repubblica la volontà del Movimento 5 Stelle di andare avanti. Lo stesso Mattarella avrebbe chiesto a Luigi Di Maio maggiore chiarezza nella maggioranza, esprimendo preoccupazione per come sta andando l'economia italiana.

Il leader di M5S non ha rilasciato dichiarazioni dopo il faccia a faccia che si è tenuto a mezzogiorno e anche dal Quirinale non sono state diffuse note o precisazioni. Salvini, intanto, aveva già fatto sapere di voler andare avanti, lasciando però intendere che da oggi in poi le cose si sarebbero fatte a modo suo: "La mia risposta a Conte è sì, basta che ci siano anche tanti sì".