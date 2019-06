Conte: "Esclusi tagli su reddito e quota 100. Crisi aziendali? Favoriremo aggregazioni industriali"

Di redazione Blogo.it giovedì 6 giugno 2019

Il Premier questa mattina ha parlato ai giornalisti in Vietnam.

Il Premier Giuseppe Conte in Vietnam, dove è andato per la Terza edizione del Dialogo ad alto livello sulle relazioni economiche Italia-Asean, questa mattina ha parlato brevemente con i giornalisti italiani al suo seguito. Per quanto riguarda la procedura d'infrazione contro l'Italia da parte dell'UE, ha assicurato ancora una volta che farà di tutto per scongiurarla, ma ha precisato:

"Su reddito di cittadinanza e quota 100 è da escludere qualsiasi taglio. Stiamo lavorando con il Ministero dell'Economia perché si prefigurano dei risparmi di spesa: abbiamo accantonato delle somme che si stanno rivelando un po' sovradimensionate. Ma è qualcosa di completamente diverso dal dire che ci saranno dei tagli, queste misure resteranno integralmente"

Gli è stato chiesto anche che cosa succederà con le crisi aziendali, sempre più numerose, e il Premier ha risposto:

"Il governo seguirà con attenzione tutte le crisi aziendali. Proviamo anche a intervenire, ma queste sono situazioni che esistono da anni, erano difficile da prevenire. Per esempio il settore delle costruzioni è fortemente critico, ma è da anni che si trascina questa condizione. Noi come governo stiamo cercando di favorire maggiori aggregazioni, non spetta a me perché sono soluzioni di mercato però posso dire - come massima autorità di governo io vengo e aggiornato - che si prefigurano sicuramente delle soluzioni di aggregazione che dovrebbero cercare di sopperire alle criticità del settore delle costruzioni"

Infine gli è stato chiesto se domani ci sarà un Consiglio dei Ministri o se è stato rinviato, ma lui ha precisato:

"Non c'è stato alcun rinvio perché non è stata fissata una data. Cercavamo una data. L'ultimo aggiornamento è di stanotte: probabilmente la data sarà fissata la settimana prossima, perché per questa non riusciamo a trovarla"

Foto © Palazzo Chigi/Licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT