Salvini anticipa blitz polizia: procuratore di Monza chiede il silenzio stampa

Di redazione Blogo.it giovedì 6 giugno 2019

Salvini oggi ha anticipato un (presunto) blitz della polizia che avrebbe portato a 11 arresti a Varedo (Monza e Brianza), il pm si arrabbia

Il ministro dell’Interno esulta per gli arresti e il procuratore della Repubblica di Monza lo richiama al silenzio stampa. Matteo Salvini oggi ha anticipato un (fin qui presunto) blitz della polizia che avrebbe portato a 11 arresti in Brianza per varie accuse, dal tentato omicidio allo spaccio di droga fino al porto e detenzione di armi.

La viva soddisfazione del vicepremier è stata stoppata dal procuratore secondo cui "l'anticipo della notizia mette a rischio il buon esito dell’operazione". La procura di Monza, nell’invocare il silenzio stampa, precisa che "a tempo debito saranno fornite tutte le informazioni del caso".