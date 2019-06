Radio radicale, approvata mozione Lega-M5s

Di redazione Blogo.it giovedì 6 giugno 2019

Radio Radicale contenta per l'indizione di una gara" ma chiede che "si arrivi a una soluzione per la copertura del periodo transitorio"

Radio radicale non chiude: il Senato ha approvato la mozione Lega-m5s sulla convenzione con l’emittente che verrà prolungata di tre anni per il completamento della digitalizzazione e la messa in sicurezza dell’archivio. La mozione della maggioranza è passata con 138 voti a favore, 45 contrari e 57 astenuti.

Il testo impegna il governo ad avviare la convenzione triennale e a indire una gara per l'assegnazione del servizio di informazione e comunicazione istituzionale. Il Parlamento quindi dovrà "in tempi brevi" varare una legge per trovare una soluzione definitiva al problema delle gare per i servizi radiofonici istituzionali, si legge tra l’altro nella mozione di maggioranza approvata a Palazzo Madama.

"Radio Radicale saluta con favore l'indizione di una gara" ma chiede "si arrivi rapidamente ad una soluzione per la copertura del periodo transitorio” in modo da assicurare la continuità del servizio.

Il sottosegretario con delega all'Editoria Vito Crimi in aula al Senato ha detto: "Ad oggi non è possibile un rinnovo in assenza di una legge. L'impegno è che si farà nel più breve tempo possibile in ambito parlamentare con una legge".