Migranti: in arrivo a Lampedusa o Pozzallo nave con 50 persone a bordo

Dopo una notte alla deriva in acque maltesi, 50 migranti sono stati recuperati dalla nave commerciale Asso 25 che si dirige a Lampedusa o Pozzallo

La nave commerciale Asso 25 si dirige a Lampedusa con a bordo 50 migranti. Lo riferisce Alarm Phone, secondo cui l’imbarcazione "ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza". Il servizio di linea telefonica per persone in difficoltà in mare, dunque, riferisce tramite il proprio account Twitter del salvataggio e, secondo la stessa fonte che li ha informati del naufragio, si tratterebbe degli stessi migranti che hanno trascorso la notte alla deriva in acque maltesi, senza che le autorità de La Valletta siano intervenute.

Ora la nave Asso 25 si dirige verso Lampedusa, ma secondo altre fnti avrebbe già cambiato rotta volgendosi a Pozzallo. Si attende la reazione delle autorità italiane. Negli ultimi giorni, comunque, sembra che le partenze di barconi dalla Libia abbiano avuto una decisa impennata e nonostante i porti dichiarati chiusi dal ministro Matteo Salvini, in Italia proseguono gli sbarchi.

According to several sources, the #Asso25 has carried out a rescue operation for the boat that had called us earlier. We believe it is moving to #Lampedusa island in #Italy. We are relieved & we admire the tenacity of the people on the move!