Di Maio: "Enrico Letta commissario UE per l'Italia? No, grazie"

Di redazione Blogo.it sabato 8 giugno 2019

Luigi Di Maio respinge con forza l'ipotesi di Enrico Letta come Presidente del Consiglio UE: "I vari Letta e con lui Renzi, Monti e Gentiloni possono dormire sonni tranquilli"

Nel toto-nomi per gli incarichi europei che si stanno definendo in questi ultimi giorni è finito anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, dato dal quotidiano La Repubblica come papabile per la Presidenza del Consiglio Europeo, che per tradizione viene affidata ad un ex premier.

Le trattative sono in corso dopo le ultime elezioni europee, ma la recente tensione tra l'Italia e gli altri big dell'UE avrebbe portato ad una minore considerazione del nostro Paese nelle nomine per le altre cariche europee. Se nell'ultima legislazione all'Italia ne erano toccate tra - Draghi come Presidente della BCE, Mogherini come commissario agli Affari Esteri e Tajani alla guida del Parlamento UE - stavolta l'Italia potrebbe dover lottare con le unghie e con i denti per avere almeno una delle cariche di rilievo.

Quella carica, su spinta di Francia e Germania, potrebbe essere proprio la Presidenza del Consiglio UE e se bisogna andare a pescare uno degli ultimi premier, la scelta è limitata tra Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Mario Monti. Tra i più papabili c'era proprio Letta, ma il governo di Giuseppe Conte sarebbe intervenuto per stroncare sul nascere quella ipotesi.

Oggi il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto commentare via Facebook l'indiscrezione, confermando di non volere Enrico Letta in nessun ruolo in UE. E lo stesso vale per Renzi, Gentiloni e Monti:

Tutta la mia solidarietà, mai venuta meno, all’ex presidente del Consiglio Enrico Letta (e sapete a cosa mi riferisco...), ma nel ruolo di commissario Ue per l’Italia no, grazie.

Lo preciso perché oggi su qualche giornale viene riportata questa curiosa e bizzarra fantasia.

Poi l'ulteriore precisazione:

Se dobbiamo mandare qualcuno a rappresentare il nostro Paese, ci mandiamo una persona che l’Italia l’ha sempre difesa, una persona che abbia a cuore le nostre imprese, i diritti dei lavoratori, che abbia a cuore la sanità e gli investimenti.

I vari Letta e con lui Renzi, Monti e Gentiloni possono dormire sonni tranquilli. Nessuno li pensa, nemmeno gli italiani!