Ballottaggi elezioni comunali: alle 12 ha votato il 17,49%

Di redazione Blogo.it domenica 9 giugno 2019

Ballottaggi elezioni comunali 2019 oggi 9 giugno: 136 comuni al voto, dati affluenza ore 12 e 19, quali sono le sfide più importanti. Risultati nella notte

L’affluenza alle 12 per i ballottaggi delle elezioni comunali si è attestata al 17,49% degli aventi diritto, secondo i dati di tutti i 134 comuni delle regioni a statuto ordinario. La percentuale è in calo rispetto al primo turno del 26 maggio quando a mezzogiorno aveva votato il 21,21% degli aventi diritto.

Ballottaggi Amministrative 2019: 136 Comuni al voto

Ballottaggi elezioni amministrative 2019: urne aperte oggi 9 giugno dalle 7 alle 23 nei 136 comuni italiani al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo del consiglio comunale, dopo il primo turno due domeniche fa.

Negli oltre 4.400 seggi aperti da un capo all’altro dell’Italia sono attesi 3,6 milioni di elettori. I dati sull’affluenza come di consueto saranno diffusi alle 12 e alle 19. 15 i capoluoghi di provincia interessati dal ballottaggio, 109 i comuni con oltre 15mila abitanti al voto e 12 quelli con meno di 15mila residenti.

Due i capoluoghi di regione al voto, Campobasso e Potenza, tredici invece quelli di provincia: Cremona, Biella, Verbania, Vercelli, Livorno, Prato, Rovigo, Ascoli Piceno, Foggia, Avellino, Ferrara, Forlì e Reggio Emilia.

A seggi chiusi saranno diffusi i primi exit poll seguiti dalle proiezioni, mentre i risultati ufficiali arriveranno nella notte.

Ballottaggi Comunali 2019, le sfide più attese

Tra i risultati dei ballottaggi più attesi di queste elezioni Comunali 2019 quelli di Livorno, dove il centrosinistra che ha candidato il giornalista Luca Salvetti (34,2% al primo turno) spera di riconquistare il comune dopo la vittoria 5 anni fa del candidato sindaco del M5s Filippo Nogarin.

Una vittoria storica quella del sindaco pentastellato (non ricandidatosi) dopo 70 anni di giunte di sinistra. Salvetti se la dovrà vedere con l’ispettore di polizia Andrea Romiti (26,6% al primo turno).

Attesa anche per gli esiti del ballottaggio in un'altra città tradizionalmente rossa come Ferrara: qui la sinistra ha candidato l’assessore uscente Aldo Modonesi, avversario del leghista Alan Fabbri che al primo turno ha sfiorato la vittoria prendendo il 48,4% dei consensi.

Il Movimento 5 Stelle invece è al ballottaggio solo a Campobasso: dai vertici locali e nazionali non sono arrivate indicazioni di voto.