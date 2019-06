Renzi: "Su Cdm festival dell'ipocrisia. Salvini e Di Maio cialtroni che bloccano il Paese"

Matteo Renzi è stato ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, evento organizzato dal quotidiano la Repubblica, e ha parlato un po' di tutti i temi caldi del momento. Ovviamente il suo argomento preferito sono state le critiche al governo Lega-M5S sul quale ha detto:

E ha insisto:

E sulla possibilità che il PD si allei con il M5S ha ribadito la sua posizione, che è la stessa di un anno fa:

"Allearsi con il M5s nel 2018 era un modo per accontentare l'ansia di posizionamento di qualche vecchio notabile del Partito democratico, e anche di qualche giovane notabile, che per una poltrona da presidente della Camera o per una da sottosegretario avrebbe fatto di tutto. Si dice che i 5 stelle siano di sinistra. Ma sono gli stessi che hanno messo in discussione i vaccini, la Tav. Hanno votato le peggiori leggi sull'immigrazione. Se questi sono di sinistra l'accordo fatelo voi, senza il mio nome e senza di me"

Renzi, tuttavia, non pensa a creare un proprio partito:

"Lo spazio politico per fare un mio partito c'è stato in due momenti, uno dopo il 2014. Ma io ho voluto giocare in squadra, sono leale. Non sono stati leali con me. Oggi non fa per me, non c'è più quello spazio. C'è chi sostiene che accanto al Pd debba nascere una forza di centro, in una sorta di tandem. Calenda si è detto pronto, in accordo con Zingaretti. È un atteggiamento legittimo, ma se tu fai un partito non chiedi il permesso, non si inizia a fare le rivoluzioni con la cintura di sicurezza. Io trovo sbagliato che si debba tornare al modello Ds-Margherita.Io non intendo rifare la Margherita, oggi i veri leader del partito sono le amministrazioni che nelle piccole realtà ci rendono orgogliosi"