Migranti, oltre 90 migranti sbarcati tra Lampedusa e la Calabria

Di redazione Blogo.it domenica 9 giugno 2019

91 migranti sono sbarcati in Italia in queste ore, soccorsi dalle autorità italiane al largo delle coste di Lampedusa e di Isola di Capo Rizzuto. Arrestati due presunti scafisti ucraini.

La politica dei porti chiusi portata avanti in apparenza dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini non sta funzionando e i continui sbarchi di migranti sulle coste italiane ne è la conferma. In queste ultime ore 91 persone sono giunte in Italia con due diverse imbarcazioni, uno arrivato a Lampedusa e un altro intercettato al largo delle coste della Calabria.

Una piccola imbarcazione di legno partita dalla Libia con a bordo 38 persone - 20 uomini, 17 donne e una bambina - è stata avvistata in acque italiane e soccorsa da un gommone della Guardia Costiera, che ha portato a terra i migranti e trainato a riva la barca in legno.

I migranti soccorsi, di cui molti disidratati a causa della lunga permanenza in mare e sotto il sole, sarebbero originari della Costa d'Avorio, della Tunisia e della Guinea.

Nelle stesse ore 53 persone di nazionalità pachistana sono state intercettate a bordo di un'imbarcazione di 15 metri dalle motovedette italiane al largo di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. Due unità navali della Guardia di Finanza sono intervenute insieme ad una unità del Roan di Vibo Valentia e una del Gruppo Aeronavale di Taranto.

A bordo c'erano anche due cittadini di nazionalità ucraina, identificate come scafisti ed arrestate delle autorità.