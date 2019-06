Prodi: "La parabola ascendente di Salvini è finita"

Di redazione Blogo.it domenica 9 giugno 2019

Romano Prodi partecipa al Festival di Repubblica e traccia uno scenario davvero drammatico per il futuro dell'Italia: "Siamo in una situazione fuori controllo".

L'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi è stato l'altro grande ospite della giornata conclusiva del Festival di Repubblica insieme ad un altro ex premier, Matteo Renzi e proprio come quest'ultimo ha voluto approfittare di questa occasione per tracciare uno scenario tutt'altro che positivo di quello che succederà in Italia nel prossimo futuro.

Prodi, pur essendosi allontanato dalla politica da tempo, si è già espresso in modo critico nei confronti del governo di Giuseppe Conte. Stavolta, però, è stato ancora più negativo rispetto al passato, "la situazione economica è al capolinea":

Matteo Salvini tira dritto ma non tiene conto delle curve, e adesso siamo di fronte a una curva, Salvini ha il problema di guidare il veicolo Italia in questa curva, e ha tenuto una velocità eccessiva. E credo che sia finita la sua parabola ascendente, del tutto condivisa da gran parte degli italiani, perché ha di fronte dei problemi gravissimi.

Con la nuova legge di bilancio quasi alle porte, Prodi si dice convinto che l'Italia sia ormai fuori controllo: