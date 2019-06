Decreto crescita: mediazione sul debito di Roma

Di redazione Blogo.it lunedì 10 giugno 2019

Buone notizie per Virginia Raggi e il comune di Roma: dal decreto crescita arriva la mediazione sul debito, pagherà in parte lo Stato

Buone notizie per Virginia Raggi e il comune di Roma: i relatori del decreto crescita hanno presentato in commissione 16 emendamenti che contengono anche una proposta per far pagare allo stato una parte del debito della capitale (circa 1,4 miliardi di euro) e al contempo per dare un supporto ai tanti comuni in dissesto e pre-dissesto. Gli aiuti arriveranno tramite l’istituzione di un fondo apposito, all’interno del quale confluiranno i minori esborsi per la rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale Commissario al debito di Roma, che serviranno per pagare i debiti delle città metropolitane.

La questione dei debiti di Roma nei mesi scorsi hanno portato ad un lungo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che non ha lesinato stoccate alla sindaca Virginia Raggi.

"Tanto rumore per nulla - il commento a caldo della prima cittadina di Roma secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa - Diversi mesi fa lo avevamo chiesto; poi sono arrivate le europee e si è persa la ragione. Abbiamo finalmente tagliato gli interessi alle banche. L'importante è che ora Roma e l'Italia avranno 2 miliardi e mezzo di debito in meno"

