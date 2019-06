Capaccio Paestum: sfilata di ambulanze per il sindaco del PD (VIDEO)

Di redazione Blogo.it lunedì 10 giugno 2019

Sfilata di ambulanze per festeggiare l’elezione di Franco Alfieri, il famoso "sindaco delle fritture" vicino al Partito Democratico: la denuncia del M5S

Polemiche a Capaccio Paestum (Salerno) dopo l’elezione a sindaco di Franco Alfieri, sostenuto da liste del Partito Democratico. Noto come il “sindaco delle fritture” per un audio in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo invitava a raccogliere voti offrendo appunto le fritture agli elettori, Alfieri già stato primo cittadino di Agropoli. Dopo la vittoria del ballottaggio a Capaccio Paestum, come denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, Alfieri è stato celebrato in maniera alquanto singolare.



"Un corteo vergognoso - scrive l’esponente penta stellato su Facebook - , al seguito di un camion che trasportava una 'vela' con il volto di Alfieri. Ben sette i mezzi per il soccorso pubblico impiegati fino a tarda notte a esaltare la vittoria di un uomo sul cui capo pende un'indagine per voto di scambio politico mafioso".

Alfieri : "Mi dissocio completamente"

Resta da capire chi sia stato a promuovere la sfilata alla quale hanno partecipato anche sette ambulanze, poiché il neo-sindaco respinge al mittente ogni addebito.

"In quei momenti - fa sapere il primo cittadino di Capaccio Paestum - non ero al comitato in quanto impegnato in un'intervista presso un'emittente televisiva. Se fossi stato presente avrei immediatamente manifestato la mia più ferma contrarietà. È stato un episodio grave e sicuramente di cattivo gusto dal quale mi dissocio completamente", ha concluso Alfieri.