Conte: "Vogliamo ridurre il debito senza ricorrere a manovre recessive"

Di redazione Blogo.it martedì 11 giugno 2019

Procedura d'infrazione: il Premier Conte ed il Ministro Tria hanno provato a rassicurare parlando davanti all'assemblea di Assonime

"L’impegno del governo è quello di concordare con i partner europei un percorso credibile di riduzione del debito, nel segno della sostenibilità sociale e senza attuare manovre recessive, che sarebbero in contraddizione con l’agenda di rilancio della crescita adottata sin dallo scorso anno". Queste parole le ha pronunciate il Premier Conte davanti all'assemblea biennale di Assonime.

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che il suo Esecutivo è "impegnato, direi massimamente impegnato, ad evitare da qui ai prossimi mesi l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo". Conte è convinto che una procedura nei confronti dell'Italia non sarebbe conveniente neanche per i Paesi partner: "Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni sono assolutamente fiducioso nella capacità di dialogo tanto del nostro governo quanto della Commissione europea: una procedura di infrazione sarebbe estremamente dannosa sia per le prospettive di crescita del nostro Paese che per l’intera Eurozona".

Della situazione dei conti pubblici italiani ha parlato anche Giovanni Tria, sempre davanti all'associazione delle società italiane per azioni. Il titolare di Via XX Settembre ha assicurato che il "perseguimento della stabilità è un obiettivo imprescindibile" e che "questo governo continuerà a lavorare per rafforzare" il dialogo con l'UE: "come già fatto lo scorso anno, continuerà a lavorare per rafforzare il dialogo costruttivo con la Commissione, che consenta di chiarire la nostra posizione e al tempo stesso di fornire rassicurazioni circa i programmi che intendiamo perseguire. Ciò anche alla luce delle stime più aggiornate, che lasciano ritenere che a consuntivo i saldi di finanza pubblica saranno sostanzialmente minori, pur a legislazione invariata, di quelli stimati in precedenza e risulteranno di conseguenza coerenti con quanto previsto dal braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita".