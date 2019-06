Juncker: "Italia nella direzione sbagliata, ma non minaccia stabilità europea"

Di redazione Blogo.it martedì 11 giugno 2019

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ammette il rischio di una procedura nei confronti dell’Italia

Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, ammette che potrebbe essere in arrivo una procedura nei confronti dei conti dell’Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata - conferma - , quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo". "L'Italia - aggiunge - rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi", sottolineando però che il Bel Paese "non minaccia ancora la stabilità europea".

"Non voglio umiliare in dichiarazioni pubbliche la Repubblica Italiana perché ho il più grande rispetto per l’Italia", ha aggiunto il presidente della Commissione UE, sottolineando che dalle nostre parti ci siano problemi diversi, ma per certi aspetti simili a quelli di altri Paesi dell'Unione. Juncker ha anche aggiunto di essere al lavoro per introdurre elementi di flessibilità, "ma nessuno in Italia lo sa perché il governo italiano dà l'impressione che la Commissione sia contro il Sud Europa e questo è sbagliato".