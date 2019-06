Decreto sicurezza bis, via libera dal Cdm. Ecco cosa cambia

Di redazione Blogo.it martedì 11 giugno 2019

Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al Decreto Sicurezza Bis fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ecco le misure approvate.

Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi a Palazzo Chigi ha dato il via libera al Decreto Sicurezza bis, come anticipato nelle ultime ore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che ne ha illustrato i punti salienti.

Tre le finalità: lotta all'immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto stamattina e registra notevoli passi in avanti; c'è un capitolo cui tengo particolarmente che inasprisce le sanzioni per chi agisce con caschi, bastoni o mazze contro le forze dell'ordine.

Il testo approvato, composto da 18 articoli a cui si è lavorato in queste ultime settimane, prevede l'assunzione di 800 persone negli uffici giudiziari "con spesa di 28 milioni euro a carico del ministero per l'esecuzione delle pene dei condannati in via definitiva che sono a spasso: 12 mila solo a Napoli e in provincia".

A spiegarlo è stato lo stesso Salvini, che ha anticipato anche multe da 10 e 50mila euro per le navi che violano il diritto di ingresso in Italia e la possibilità della confisca dell'imbarcazione per ripetute violazioni. Sempre sul fronte dell'immigrazione clandestina, il decreto dà il via libera agli agenti sotto copertura e alle intercettazioni per contrastare il fenomeno:

Nel contrasto ai trafficanti di esseri umani potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorrendo allo strumento delle intercettazioni.

Il Decreto Sicurezza bis prevede anche una stretta sulla violenza durante i cortei. Salvini, durante la conferenza stampa, ha affermato: "C'è un capitolo cui tengo particolarmente che inasprisce le sanzioni per chi agisce con caschi, bastoni o mazze contro le forze dell'ordine: non sono le normali manifestazioni pacifiche, come capirete".

Nessun rischio, sottolinea Salvini, di repressione della libertà di pensiero: