UE, vertice economico in corso a Palazzo Chigi

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 giugno 2019

Vertice economico in corso a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria per definire una strategia da adottare nei confronti dell'Unione Europea.

È iniziato intorno alle 9.20 di oggi il vertice economico a Palazzo Chigi per delineare la strategia dell'esecutivo di Giuseppe Conte per rispondere all'Unione Europea dopo i primi via libera arrivati alla procedura d'infrazione per debito pubblico nei confronti dell'Italia.

Al vertice stanno partecipando, oltre al premier e ai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, i sottosegretari al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.