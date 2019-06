Macron: "Se Angela Merkel si candida alla Presidenza UE io la sostengo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 giugno 2019

Merkel sostiene Weber, ma queste parole di Macron potrebbero essere molto importanti...

Il Presidente francese Emmanuel Macron, a una tv svizzera, ha detto apertamente che se Angela Merkel decidesse di candidarsi alla Presidenza della Commissione dell'Unione Europea la sosterrebbe.

"Se decidesse di farlo, io la sosterrei"

È una dichiarazione importante, anche se la cancelliera tedesca ha negato di ambire a quel ruolo e sostiene invece il candidato del PPE Manfred Weber.

Macron, però, ha un ruolo importante nella scelta del nuovo Presidente, perché non fa parte né del PPE, né del PSE, i due gruppi con più seggi, ma non abbastanza per una maggioranza. Il suo En Marche fa parte del terzo incomodo, l'ALDE, ossia il gruppo dei liberali, che è corteggiato da PSE e PPE. Quindi, in sostanza, Macron può dire la sua nelle questioni importanti come questa.

PPE, PSE e ALDE devono trovare un accordo nella scelta del nuovo Presidente della Commissione Europea e se Angela Merkel dovesse essere l'unico nome a riuscire a mettere tutti d'accordo, la cancelliera tedesca potrebbe sentirsi costretta a scendere in campo.

Tuttavia Macron, che non ha indicato altre preferenze, ha detto che non insisterà con la sua "amica" Angela Merkel se lei continuerà a rifiutare di candidarsi. Il Presidente francese però ha detto:

"Penso che per quel ruolo serva una persona forte. L'Europa ha bisogno di volti nuovi e di persona che sappiano incarnarne i valori"

Ricordiamo che il mandato di Jean-Claude Junker scade il 31 ottobre 2019.