Di Battista: "La Lega ruba anche uomini e dinamiche a Forza Italia"

Alessandro Di Battista commenta l'arresto dell'imprenditore Paolo Arata e continua a sostenere l'alleanza di governo. Sulla Lega dice: "Non sta rubando a Forza Italia solo voti. Purtroppo gli sta rubando uomini e dinamiche".

Alessandro Di Battista ha voluto commentare l'arresto odierno dell'imprenditore Paolo Arata, a lungo vicino alla Lega e Matteo Salvini, e lancia un affondo proprio al partito con cui il Movimento 5 Stelle ha fatto un'alleanza di governo.

Ricapitoliamo: l'ex-responsabile energia della Lega, Paolo Arata è stato arrestato per corruzione e auto-riciclaggio per una brutta storia di mazzette sulle rinnovabili. Anche uno dei suoi figli è finito in carcere, l'altro ha ottenuto un contratto a Palazzo Chigi grazie a Giorgetti.