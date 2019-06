Decreto Sicurezza bis, Mediterranea: "Salvare vite umane non è mai un crimine"

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 giugno 2019

Mediterranea: il decreto sicurezza bis è illegittimo e incostituzionale, un attacco diiritti e alle libertà, salvare vite umane non è un reato

Con il decreto Sicurezza bis voluto da Matteo Salvini, approvata nel Consiglio dei ministri di ieri, il governo "cerca di aggiungere ulteriori pezzi al puzzle, illegittimo e incostituzionale, dell'attacco in corso ai diritti e alle libertà, di pensiero, di movimento, di dissenso, fondamento dell'agire democratico". Parola di Mediterranea Saving Humans, la rete di associazioni e ong italiane che con la nave Mare Jonio è stata impegnata in questi mesi in salvataggi di migranti nel Mediterraneo centrale.

"Nei primi articoli spiccano le norme contro il soccorso in mare. È l’esplicito tentativo, primo fra tutti i governi europei, di legiferare apertamente per ostacolare e bloccare le attività di salvataggio di vite umane che – è utile ribadire – costituiscono obbligo assoluto e prioritario, dovere umanitario, giuridico ed etico e che non potranno mai essere considerate un crimine" si legge in un post pubblicato oggi sul sito di Mediterranea.

Mediterranea cita poteri e competenze proprie del ministro delle Infrastrutture e trasporti avocate dall’inquilino del Viminale, le "misure punitive" con multe salatissime e confische "affidate all’iniziativa dei Prefetti, fino all’individuazione di Procure speciali per le nostre navi e i loro equipaggi. Ma ancora più grave è l’effetto di deterrenza che vorrebbero ottenere nei confronti di qualsiasi peschereccio o nave commerciale: voltatevi dall’altra parte è il messaggio.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri in conferenza stampa - disertata da Luigi Di Maio, presenti Conte e Giorgetti - ha detto che il decreto Sicurezza bis dopo essere stato rivisto è perfettamente in linea con la Costituzione e tutte le normative nazionali e internazionali.

Mediterranea Saving Humans non la pensa così spiegando che è pronta a contestare la costituzionalità del decreto, a cominciare dal suo "carattere d’urgenza" (è un decreto legge, Ndr) qualora quelle misure "venissero sciaguratamente applicate".