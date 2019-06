Alitalia, Claudio Lotito ha formalizzato l'offerta

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 giugno 2019

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è interessato ad entrare in Alitalia e ha confermato di aver già depositato e formalizzato la sua offerta.

Il patron della Lazio Claudio Lotito vuole entrare in Alitalia e nella giornata di ieri ha depositato e formalizzato la sua manifestazione di interesse. L'indiscrezione si era diffusa ormai da qualche giorno, ma nessuno aveva confermato o smentito, nemmeno gli stessi commissari di Alitalia che da mesi stanno cercando una soluzione per tirar fuori la compagnia aerea dal commissaraimento.

Oggi, invece, dopo il vertice a Palazzo Chigi in cui si è parlato anche del dossier Alitalia, è arrivata la conferma da parte dello stesso Lotito, che ha parlato all'ANSA di un'offerta riservata presentata ieri in via ufficiale.

Ora il consigliere della Federcalcio dovrà dialogare con Ferrovie dello Stato e con Delta Airlines, le due parti direttamente coinvolte nell'acquisto di Alitalia, e provare a concludere. Nella vicenda, però, c'è un altro possibile giocatore: la società Toto, concessionaria dell'Autostrada dei parchi.

La società Atlantia invece, fino a ieri data per interessata ad Alitalia, ha fatto sapere di volersi chiamare fuori dalla partita all'indomani dell'appoggio del Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che aveva aperto alla possibilità dell'ingresso di Atlantia nella newco: