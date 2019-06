Sea Watch, Salvini: "Deve andare a Tripoli". E la Libia offre un porto per la prima volta

Di redazione Blogo.it giovedì 13 giugno 2019

Ma la ONG non è intenzionata ad accettare l'invito di Tripoli.

La guardia costiera della Libia per la prima volta a assegnato un porto d sbarco a una nave di una Ong, la Sea Watch, che ieri ha soccorso 52 migranti in zona Sar libica. È stato segnalato per lo sbarco il porto di Tripoli, probabilmente d'accordo con il ministero dell'Interno italiano. Il ministro Matteo Salvini ha detto:

"La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente"

In pratica Salvini vorrebbe applicare le nuove norme previste dal decreto sicurezza bis, che tuttavia non è ancora entrato in vigore, essendo stato approvato in Consiglio dei Ministri l'11 giugno e non essendo stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Intanto i legali della Sea Watch vogliono querelare Salvini per le dichiarazioni diffuse ieri dopo il soccorso e hanno detto che il ministro ha diffuso "dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa insultando la Ong e l’operato della sua nave; operato che si sostanzia, sempre, in legittima attività di soccorso e salvataggio" e hanno aggiunto: