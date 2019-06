Lo Sblocca Cantieri è legge: via libera dalla Camera con 259 voti

Di redazione Blogo.it giovedì 13 giugno 2019

La Camera dei Deputati ha approvato lo Sblocca Cantieri con 259 voti a favore e 75 contrari. Ora, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo diventerà legge.

La Camera dei Deputati ha dato oggi il via libera definitiva al decreto legge Sblocca Cantieri. Con 295 voti favorevoli, 75 contrari e 45 deputati che hanno preferito astenersi, il provvedimento è stato approvato dal Parlamento e diventerà legge non appena sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'approvazione è arrivata all'indomani dell'approvazione della questione di fiducia posta dal governo (i voti a favore erano stati 318, quelli contrari 236) e a quattro giorni dal termine ultimo per il via libera. Il provvedimento non ha subito alcuna modifica rispetto alla versione approvata dal Senato lo scorso 6 giugno dopo settimane di scontri e tensioni tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.

L'accordo tra le due forze al governo era arrivato il 4 giugno, pochi giorni dopo l'esito delle elezioni europee: "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del Codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese".

Ora, con l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo Sblocca Cantieri è legge, ma saranno necessari quasi 20 decreti attuativi affinché le norme introdotte possano diventare effettive.

Elena Lucchini, deputata della Lega e relative dello Sblocca Cantieri, ha così commentato il via libera definitivo: