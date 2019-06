Sindacato Fim-Cisl: "Governo come Schettino, fa affondare la nave"

Di redazione Blogo.it venerdì 14 giugno 2019

Il segretario dei metalmeccanici Cisl Marco Bentivogli va all’attacco dell’esecutivo giallo-verde che fa un po’ come l’ex comandante Schettino

Il segretario dei metalmeccanici Cisl Marco Bentivogli da Milano va all’attacco dell’esecutivo giallo-verde: "Il governo in questa permanente campagna elettorale fa un po' come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere applausi ma sta facendo affondare la nave". Il leader della Fim Cisl paragona l’azione del governo a quella dell’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, naufragata il 13 gennaio 2012 vicino all’Isola del Giglio. Naufragio tra i più gravi della storia marittima italiana che provocò 32 morti e oltre 100 feriti.

Francesco Schettino è stato poi condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. Omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave i reati che gli sono stati contestati.

Stamattina i metalmeccanici sono scesi in piazza oltre che a Milano, anche a Firenze e a Napoli manifestando per il rilancio delle prospettive del lavoro industriale. "Basta condoni fiscali e sussidi, bisogna far ripartire il paese con equità e giustizia" ha detto Bentivogli alla manifestazione nel capoluogo lombardo.

Poi riferendosi all’attività del Ministero dello Sviluppo economico, retto da Luigi Di Maio, il sindacalista ha aggiunto: "Il Mise è diventato un luogo fantasma, si convocano per inerzia le parti ma non si trova mai nessuna soluzione". Le recenti crisi aziendali di Mercatone Uno (fallita) e Whirlpool, e quelle dalle origini più remote dell’ex Ilva e Alitalia, hanno suscitato polemiche e critiche sulla direzione del Mise: l’ex titolare Carlo Calenda (PD) ha provocatoriamente creato anche un tutorial su "come si fa il ministro per lo Sviluppo" a beneficio di Di Maio.

La nave Italia intanto nell’immediato rischia di andare a sbattere contro la scogliera della commissione Ue che resta ferma nella sua volontà di procedere a sanzionare il governo per violazioni dei parametri Ue sui conti pubblici e che chiede, per evitare l'avvio della procedura d’infrazione, correzioni sostanziali della traiettoria di bilancio. A mezzo di una manovra correttiva.