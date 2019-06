Grandi navi a Venezia, Toninelli: "San Nicolò e Chioggia come alternative"

Di redazione Blogo.it venerdì 14 giugno 2019

Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli si è recato a Venezia per un sopralluogo sulla questione delle Grandi navi in città e si è detto pronto ad un referendum per i veneziani.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha effettuato un sopralluogo a Venezia per verificare la delicata questione del passaggio delle navi da crociera nel canale della Giudecca dopo l'incidente di qualche giorno fa.

La questione è oggetto di dibattito da anni, ma la collisione tra la nave da crociera e il battello il 2 giugno scorso, sembra aver accelerato un possibile intervento del governo per impedire il passaggio delle navi nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca. Toninelli ha parlato di possibili soluzioni:

Vogliamo trovare una soluzione definitiva per portare fuori dal bacino di San Marco e dal Canale della Giudecca le Grandi Navi. Fino ad oggi esistevano alcune idee, non progetti. I tecnici hanno filtrato alcune idee e ora abbiamo le ipotesi di San Nicolò e Chioggia. Ora dobbiamo studiare e valutare quello che dovremo fare.

I cittadini di Venezia avranno voce in capitolo nella decisione che sarà presa. Toninelli si è detto pronto a indire un referendum:

Siccome siamo il Movimento Cinque stelle e non vogliamo far calare dall'altro una decisione porteremo ai cittadini tutte le informazioni che non avevano e magari poi faremo anche un referendum, perché no.

Con l'occasione il ministro Toninelli ha parlato anche del MOSE, il sistema di paratie mobili che impedirà o limiterà il fenomeno dell'acqua alta nella laguna e che ad oggi è costato oltre 5 miliardi di euro: