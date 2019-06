Alitalia, nuova proroga al 15 luglio per l'offerta di FS

Di redazione Blogo.it venerdì 14 giugno 2019

Quarta proroga concessa a Ferrovie per presentare la propria offerta

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso una nuova proroga - la quarta - a Ferrovie dello Stato per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia. La decisione era nell'aria già da qualche giorno, ma questa sera il Dicastero diretto da Luigi Di Maio ha ufficializzato la notizia con una nota pubblicata sul proprio sito internet. "L'obiettivo" - spiega la nota è quello di "permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti interessati".

Questa la nota del Ministero:

"In data odierna il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha autorizzato i commissari straordinari Alitalia a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga sino al prossimo 15 luglio del termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva per Alitalia, e ciò al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier".